شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن «يعتزم تقوية التحالف عبر الأطلسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

ذكر بيان صادر عن إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الجمعة، أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الجديد للبيت الأبيض أجرى، الأربعاء، مكالمات تمهيدية مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وقالت هورن إن سوليفان ناقش ملفات متعلقة بالصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية، وجائحة فيروس كورونا المستجد مع المسؤولين، وشدد على أن الرئيس جو بايدن «يعتزم تقوية التحالف عبر الأطلسي» مع الحلفاء الأوروبيين.