شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان وثلاثة مصابين في انفجار بمنشأة نفطية روسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل شخصان، وأصيب 3 آخرون، الجمعة، جراء انفجار وقع في منشأة نفطية بجمهورية تتارستان الروسية.

وقال مصدر مطلع بحسب وكالة «إنتر فاكس» للأنباء، إن الانفجار حصل في موقع تابع لمؤسسة «الشركات النفطية الصغيرة في تترستان»، بمقاطعة سارمان الروسية خلال اختبارات خزان تابع لمنظومة خاصة بصرف المياه، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. (وام)