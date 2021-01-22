شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر الإدارة المحلية بالنواب: لا نتصيد أخطاء للوزراء ونستهدف تصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أبرز الملفات التى تقع على عاتقهم، وعلى رأس أولوياتهم هو إنجاز قانون المحليات و خروجه للنور، مضيفا أن المحليات أصبحت ضرورة ملحة، وإن كان قانون الإدارة المحلية يحتاج لضبط، مثنيا على أداء لجنة الإدارة المحلية فى الفصل التشريعى الأول، لافتا إلى أن اللجنة الحالية ستستكمل ما تم البدء فيه.

وأضاف عمرو درويش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التنسيق بين المجلس والمحافظات أمر مهم لمباشرة أداء المحافظين على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك ملفات فى غاية الأهمية مثل القمامة والمواقف وتطهير الترع، بحاجة إلى النظر إليها بشكل مهم .

وتابع: "استعرضنا خطة عمل اللجنة، وبدأنا بشكل مكثف، نستثمر كل لحظة لخدمة المواطنين، لافتا إلى لجنة الإدارة المحلية تعد من أهم اللجان الموجودة بالمجلس ومن أكثرها عضوية، حيث أنها أكثر لجنة تضم أعضاء، وهذا يعكس اهتمام كبير من النواب للجنة الإدارة المحلية و دورها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يتم استكمال المجهود المحمود والكبير التى بذلته لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول بشأن قانون المحليات، ولازلنا فى إطار تحضير خطة العمل وتجهيز الملفات، وعندما يتم استكماله بشكل نهائى سيتم عرضه، واتخاذ الخطوات النهائية وفقا للائحة المجلس" .

وأشار النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المجلس بدأ أعماله بعد حلف اليمين مباشرة، لافتا إلى أن هذا يعطى انطباعا لرغبة المجلس وأعضاءه ورئيسه أن يضطلع المجلس لدوره الرقابى بشكل سريع و فعال، مؤكدا أن استجابة الحكومة سريعا لدعوة مجلس النواب لمناقشتها فى خطتها شئ محمود ويعكس حالة من الحماس الشديد، وأن المجلس بمكوناته الحالية لديه رغبة فى العمل سريعا على تلبية احتياجات المواطنين و أن يكون لسان حال الناس، وأن نظرتهم لأداء الحكومة ستكون منصفة جدا، مشيرا إلى أن من أدى أداء متميز سيثنوا عليه، ومن أدى أداء غير ذلك سيكون هناك وقفة واستخدام للأدوات الرقابية المنصوص عليها فى الدستور و اللائحة الداخلية للمجلس .

ولفت عمرو درويش، إلى أن المصارحة كانت العنوان الأبرز بين رئيس الوزراء والنواب خلال كلمة رئيس الوزراء في المجلس، وهو ما يؤكد أن الانطلاقة كانت قوية من مجلس النواب لأداء دوره الرقابي وسيكون الدور مختلف وقوي، وأن المجلس بدأ بداية طيبة، مشيرا إلى أن العمل يتم من خلال الأرقام ومراجعتها وتم الاستماع بشكل إيجابي، متابعا :"ليس هناك خصومة مع الوزراء ولا يوجد تصيد أخطاء ولكن ما يحدث في إطار الإصلاح وتصحيح المسار، لم نكتف بتقارير أو كلام و لكن سيكون هناك مراقبة كبيرة او تعامل بالأرقام، الحكم على ما قاله وزير التنمية المحلية مقترن بفحص الأوراق التى ستأتى لنا".

وعن تمثيل المرأة فى البرلمان، أردف عمرو درويش :" على مدار تاريخ المجالس النيابية المصرية لم تتول رئاسة الجلسة الاجرائية لمجلس النواب إمرأة الا فى هذا المجلس"، مضيفا أن تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية جامعة تجمع كل أطياف العمل السياسى بمختلف الأيديولوجيات و الأفكار ، كانت المنارة و نقطة الانطلاق و الحدث الذى جعل صناع القرار فى الأحزاب السياسية يتوافقوا حتى و إن كان يوجد رمانة ميزان ، وأن رمانة الميزان هى رغبة القيادة السياسية الحقيقية فى تنمية حياة سياسية لمصر و خلق حياة حزبية ، متابعا :"ما عندناش شماعة تعلق عليها لا فشل و لا نجاح ، المناخ السياسى مفتوح و المجال العام مفتوح و التوافق و الاندماج و الحرية موجودين ، التنسيقية منصة جامعة نجحت فى أن تخلق حياة سياسية جديدة بسياسة بمفهوم جديد و أن يتفق الجميع على الثوابت الوطنية و يختلف كيفما يشاء ، افتخر بشدة أننى من الرعيل الأوائل وأحد مؤسسى هذا الكيان".