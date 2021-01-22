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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب التونسى منجى الرحوى، أن عشر سنوات من حكم الإخوان تسببت فى جوع التونسيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف النائب التونسى منجى الرحوى: حركة النهضة الإخوانية تتدخل فى القضاء ولها جهاز سرى.

وفى وقت سابق اتهم سياسيون تونسيون حزب حركة النهضة بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال فى تونس، على خلفية دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهارونى إلى أنصار حزبه للنزول إلى الشارع والتصدى إلى المحتجين وقمعهم، فى تصريح اعتبر بمثابة اعتراف نهضوى بامتلاكها "ميليشيات". وفق العربية.