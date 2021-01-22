شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقاءات هامة لرئيس مجلس النواب فى أسبوع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى بعدد من كبار رجال الدولة لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، فى حضور وكيلى مجلس النواب.

- أكد رئيس مجلس النواب خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص البرلمان على تعميق التعاون بين ‏السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية والمواطنين، ومن جانبه أكد رئيس الوزراء أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست ‏الوجه الحضارى لمصر ومؤسساتها العريقة.‏

- كما قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة لرئيس مجلس النواب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الدستور.

- أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال استقباله أمين عام جامعة الدول العربية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسستها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تألو جهداً في دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة، ومن جانبه أكد السفير أحمد أبو الغيط أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية.

- وخلال استقبال رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، أوضح المستشار حنفى جبالى أن مجلس الدولة حامي الحقوق والحريات للمواطنين.

- واستقبل رئيس مجلس النواب السيد وامكيني ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث أشار المستشار حنفى جبالى، إلى أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الاقتصادى والتجارى داخل القارة الإفريقية، ومن جانبه أكد السيد وامكيني ميني أهمية تعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في ضوء دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية.