بعد تحسن الطقس.. انتعاشة في حركة تداول السفن بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، انتعاشة في حركتي الوارد والصادر للبضائع والحاويات، اليوم الجمعة، تزامنا مع تحسن نسبي في حالة الطقس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، تداول 19 سفينة، موضحا أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 1471 طن أسمنت، و1200 طن داي أمونيوم و15144 طن يوريا.

أضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع شملت 45615 طن ذرة، و1242 طن ألواح صاج و10700 طن خردة و2500 طن فول صويا، و2241 طن أبلاكاش و 16104 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 83622 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 86426 طنا.