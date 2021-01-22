5 قروش زيادة خلال أسبوع.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

عاد سعر الدولار للزيادة مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع 5 قروش، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، أمس الخميس، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

ومنذ بداية العام الجاري 2021، يشهد الدولار تراجعا مقابل العملة المحلية، حيث فقدت العملة الخضراء نحو 6 قروش خلال الـ 15 يومًا الأولى من العام الجديد.

وكان البنك المركزي، أعلن أن الاحتياطي النقدي لمصر قفز إلى 40.062 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 841 مليون دولار، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي لمصر في نوفمبر الماضي 39.221 مليار دولار.

وتسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الثانية من قرضها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.