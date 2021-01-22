الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ناقل بريد داعش

اسماعيل عبد الحي -

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس، إلقاء القبض على ناقل بريد قاطع الأنبار بتنظيم "داعش" في قضاء الرطبة.

وذكرت الوكالة -وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- المتمثلة في مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الرطبة المطلوب وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية لعمل بما يسمى قاطع الأنبار بصفة ناقل بريد لعناصر عصابات داعش بين محافظة الأنبار وقضاء الرطبة، ويقوم بإيصال البريد بين عناصر داعش من خلال التخفي بمهنة راعي أغنام، حيث تم تدوين أقواله وإحالته إلى القضاء لنيل جزاءه العادل.