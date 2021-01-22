انفجار شديد في مجمع للبتروكيماويات شمال شرق إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 04:59 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة عن انفجار شديد في مجمع للبتروكيماويات في مدينة بجنورد عاصمة إقليم خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق إيران.

ووصفت مراسلة التلفزيون الإيراني من أمام مجمع البتروكيماويات، الانفجار بـ“الشديد“، مشيرة إلى أن ”الانفجار وقع في أنابيب بخار الماء ولا يوجد أي تسرب لغاز الأمونيا في المجمع“.

من جانبه، قال حاكم مدينة بجنورد، غلام رضا عوض زاده، إن ”الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا“، مشيرًا إلى أنه تحت السيطرة ولا داعي للقلق، بحسب “إرم نيوز”.

بدوره، قال رئيس مجمع البتروكيماويات في مدينة بجنورد، زور منذ، لوكالة أنباء ”مهر“، إن ”قطع وتوصيل الغاز عدة مرات ونقص إدارة ضغط الغاز، تسبب في أضرار جسيمة لوحدة الأمونيا في مجمع البتروكيماويات في بجنورد“.

وعن سبب الانفجار، بين زورمند: ”تسبب الصقيع الناجم عن انقطاع الغاز في انفجار إحدى معدات وحدة الأمونيا أثناء التشغيل“، موضحًا أنه ”لحسن الحظ لم يسفر هذا الحادث عن أي إصابات، ويقوم خبراء بالتحقيق في مقدار الضرر المالي“.