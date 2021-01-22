هندي زهرة تنفتح على الراب في ألبوم “inkonnu”

جدة - عبدالحي حسين - انفتحت المغنية المغربية الفرنسية، هندي زهرة، على موسيقى الراب المغربي، من خلال عمل جديد، صدر في ألبوم” عربي” لمغني الراب” inkonnu”.

العمل الجديد، المتوفر إلى حدود الساعة على نمصتي “سبوتيفاي”، و”ذيزر” فقط، يحمل عنوان “على طول”، وهو يمزج بين موسيقى الراب، التي يقذمها ” inkonnu”، وصنف الأغاني الشهيرة بها هندي زهرة.

وسبق أن قدمت هندي زهرة أعمالا متنوعة، تمزج بين الموسيقى الأمازيغية، والبوب، والسول، والجاز، والبلوز، بشكل يلامس جميع عشاق أنواع الموسيقى في العالم.

وأفرج مغني الراب “inkonnu” عن أغاني ألبومه “عربي” دفعة واحدة، وهو الحدث الفني الطاغي على ساحة الراب في الوقت الحالي.