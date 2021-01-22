فقدان متدربين في البحرية الملكية في عرض البحر.. وعنصران مفقودان إلى حدود الساعة

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” من مصدر عسكري أن متدربين من قوات الكومندوز للبحرية الملكية، اقتادتهم تيارات بحرية شديدة إلى عرض البحر، أمس الخميس، خلال تدريبهم البحري، قبالة سواحل القصر الصغير.

وقال المصدر نفسه إن قوات خفر السواحل، وزوارق البحرية الملكية تدخلتا لإنقاذ المتدربين المذكورين، وتمكنتا من إعادة بعضهم، بينما أعلن عن فقدان اثنين آخرين.

وأضاف المصدر ذاته أن اثنين من المتدربين تمكنا من السباحة إلى السواحل الإسبانية، على الرغم من الأمواج الهائجة، إذ تم نقلهم عبر طائرة خاصة للقوات المسلحة الملكية، وهم في صحة جيدة.

ولا تزال عناصر البحرية الملكية، التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي تبحث عن الجنديين الآخرين المفقودين.