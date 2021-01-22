زيدان يصاب بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ريال مدريد، بيانا رسميا، يوضح فيه أن زيدان خضع لاختبارات فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية.

ويغيب زيدان بعد إصابته بالفيروس عن مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني، غدا السبت.

ويظطر زيدان إلى الغياب عن فريقه المحتل للمركز الثاني في سبورة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بعد خروجه من الباب الضيق لمنافسة كأس ملك إسبانيا، على يد فريق ألكوليانو الممارس في دوري الدرجة الثالثة.