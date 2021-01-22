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زيدان يصاب بكورونا

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، بفيروس المستجد.

وأصدر ريال مدريد، بيانا رسميا، يوضح فيه أن زيدان خضع لاختبارات فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية.

ويغيب زيدان بعد إصابته بالفيروس عن مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن الجولة 20 من ، غدا السبت.

ويظطر زيدان إلى الغياب عن فريقه المحتل للمركز الثاني في سبورة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بعد خروجه من الباب الضيق لمنافسة كأس ملك إسبانيا، على يد فريق ألكوليانو الممارس في دوري الدرجة الثالثة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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