سلمى رشيد تغير خططها الفنية من أجل جمهورها في العراق

جدة - عبدالحي حسين - أجلت الفنانة المغربية، سلمى رشيد، طرح عملها الجديد، “إنت إلي” إلى اليوم الجمعة، بعدما كان ذلك مقررا، أمس الخميس، وذلك تضامنا مع جمهورها العراقي، بعد التفجيرين الانتحاريين، اللذين شهدتهما العاصمة العراقية في بغداد.

وأعلنت رشيد أن تأخير صدور عملها ليوم واحد، هو احترام لمشاعر جمهورها العراقي، الذي شهدت بلاده أحداثا دامية.

وتفتتح سلمى رشيد إصداراتها في الساحة الفنية لعام 2021 بفيديو كليب رومانسي، يرتقب أن يفرج عنه، مساء اليوم.

وشهدت العاصمة العراقية، بغداد، مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً، وإصابة 110 أشخاص على الأقل، صباح أمس، إثر تفجيرين انتحاريين.