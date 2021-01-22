التحالف بقيادة السعودية يقول إنه أحبط هجومين شنهما الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) تنفيذها اليوم الجمعة.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، أوضح التحالف أنه «تم إعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر».

كما أشار إلى «تدمير طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو السعودية، اليوم صباحا».

كان التحالف الذي تقوده السعودية، قد اعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية

من محافظة الحديدة اليمنية باتجاه المملكة.

وتقود السعودية، منذ أذار/مارس 2015، التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.