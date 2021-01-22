صورة للتاريخ.. هاريس وإيمهوف أمام "لينكولن" يوم التنصيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بين عدد هائل من صور التقطت يوم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، واحدة كانت التعبير الحقيقي عن تاريخية الحدث.

إنها الصورة التي التقطها المصور الصحفي جوشوا روبرتس، تظهر هاريس وزوجها دوغ إيمهوف، وهما يشاهدان عرض الألعاب النارية الذي تبع احتفالية التنصيب المتلفزة، مساء الأربعاء. لكن كان الإطار الذي جمع الزوجين هو نصب لينكولن التذكاري الذي كانا يقفان أمامه.

طبقًا لتحليل أعده المحرر الرئيسي بشبكة "سي إن إن" الأمريكية كريس سيليزا، إنها صورة لافتة للنظر؛ إذ يحاوط هاريس، أول امرأة نائبة للرئيس الأمريكي وأول سيدة من أصحاب البشرة السمراء والأصل الجنوب آسيوي بالمنصب، إطار الرجل الذي عرف بأنه "المحرر العظيم".





وقال المحرر الرئيسي بالشبكة الأمريكية في تحليله إن صورة احتفال هاريس أمام النصب التذكاري لرجل حارب وفاز بالحرب الأهلية هي بمثابة تذكير بأن التقدم نحو اتحاد أكثر مثالية مستمر على قدم وساق.

وأشار إلى أنه بعد 158 عامًا من "إعلان تحرير العبيد" و101 عام على حصول المرأة على الحق في التصويت، وقفت هاريس على أعتاب نصب لينكولن التذكاري نائبة لرئيس الولايات المتحدة، أخيرًا.