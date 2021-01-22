هاريس والرجل الثاني ضيوف بايدن حتى حين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستعيش نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرجل الثاني دوغ إيمهوف مؤقتًا في "بلير هاوس" حتى انتهاء أعمال الصيانة بالمقر الرسمي.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن هاريس وزوجها إيمهوف سيشيعان بشكل مؤقت في بيت الضيافة التابع للبيت الأبيض المعروف باسم "بلير هاوس" حتى اكتمال أعمال الصيانة بالمقر الرسمي المخصص لنائب الرئيس في مجمع "المرصد البحري" بواشنطن.

وقال أحد مساعدي هاريس للشبكة الأمريكية إن الخطوة، التي طلبها المرصد البحري، تستلزم تغيير أجزاء بالمدخنة وغيرها من أعمال الصيانة في المبنى رقم واحد من المجمع، مشيرًا إلى أنه سيكون من الأسهل الانتهاء من أعمال الإصلاحات والمنزل شاغر.

ولم يتضح فورًا طول المدة التي سيتعين على هاريس وإيمهوف قضائها في "بلير هاوس"، الذي عادة ما يستخدمه ضيوف الرئيس الأمريكي.

وبمجرد انتقال هاريس والرجل الثاني إلى مقر إقامتهما الرسمي، سيمثل ذلك المرة الثامنة التي يعيش فيها نائب للرئيس هناك.

وتم بناء المنزل، الواقع في شمال غرب واشنطن العاصمة، عام 1893، مقابل بتكلفة بلغت 20000 دولار (أي ما يعادل حوالي 569 ألف دولار)، ويقع على بعد 4 كليو متر من البيت الأبيض.