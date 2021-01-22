مشروع قانون لحذف كلمة.. بايدن يسعى لإزالة "مصطلح" أهان المهاجرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شبكة "سي إن إن" إن التغييرات التي يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إدخالها على سياسات الهجرة رغم أنها قليلة، لكن أهميتها الرمزية ضخمة.

واقترح بايدن مشروع قانون، حال حصل على الموافقة، سيحذف بموجبه كلمة "أجنبي" من قوانين الهجرة الأمريكية، ليحل محلها كلمة "غير مواطن".

وطبقًا لملخص مشروع القانون الذي نشرته الإدارة الجديد، تعتبر هذه خطوة متعمدة نحو الاعتراف بأمريكا كـ"أمة للمهاجرين".

وأصبح مصطلح "الأجنبي غير الشرعي"، الذي لطالما اعتبرته الجماعات الحقوقية إهانة غير إنسانية، أكثر إثارة للجدل والانتقادات خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع تشجيع مسؤولين فيدراليين بارزين على استخدامه، فيما اتخذت عدة ولايات وحكومات محلية إجراءات لحظره.

وقال خوسيه أنطونيو فارجاس، وهو مهاجر لا يحمل وثائق، إن "تغيير اللغة بأول يوم من إدارة بايدن، مع كامالا هاريس الابنة لمهاجرين، بالنسبة لي ليس مجرد أمر رمزي.. إنه تأسيسي".

وأضاف: "طريقة وصفنا للناس تلتصق بهم حقًا. تؤثر على كيفية معاملتنا لهم. طريقة تحدثنا عن المهاجرين تشكل السياسات. تضع إطارًا للقضايا الموجودة على المحك هنا".

وحاليا، يعرّف القانون الأمريكي "الأجنبي" بأنه شخص ليس مواطنا أو يحمل الجنسية الأمريكية.

وأشار المسؤولون في الماضي إلى انتشار المصطلح بالقوانين الأمريكية للدفاع عن اختيارهم للكلمة.

عام 2018، وجه المدعي العام السابق، جيف سيشنز، المدعين بالإشارة إلى الأشخاص المتواجدين بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة بـ"أجنبي غير قانوني"، مستشهدًا بالقانون الأمريكي خلال رسالة بريد إلكتروني على مستوى الوزارة.

وكثيرًا ما استخدم الرئيس السابق دونالد ترامب مصطلح "أجنبي" خلال خطاباته إذ حذر مما اعتبره خطر الهجرة غير الشرعية غير المراقبة.

عندما تحدث ترامب على حدود المكسيك الأسبوع الماضي في آخر خطاباته كرئيس، استخدم المصطلح خمس مرات على الأقل.

لكن لم يكن الجميع في إدارة ترامب معجبين باللغة؛ فخلال حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشر قبل فترة قصيرة على استقالته من منصب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي عام 2019، قال كيفن ماكلينان للصحيفة إنه تجنب استخدام مصطلح "أجنبي غير قانوني" وبدلًا من ذلك وصف الناس بـ"المهاجرين".

وهذه ليست المحاولة الأولى لتغيير الكلمة؛ ففي عام 2015 ألغت كاليفورنيا كلمة "أجنبي" من قانون العمل بالولاية. وحذفت نيويورك الكلمة من ميثاقها وقانونها الإداري العام الماضي.

وفي توجيهات إرشادية صدرت عام 2019، حظرت مدينة نيويورك مصطلح "أجنبي غير قانوني" عند استخدامه "بقصد تحقير شخص أو إهانته أو مضايقته"، وحذرت المدينة من غرامة تصل إلى 250 ألف دولار حال انتهاك ذلك.

والعام الماضي، تقدم مشرعان من كولورادو بمشروع قانون لاستبدال مصطلح "أجنبي غير قانوني" بـ"مهاجر بدون وثائق". لكن لم يصل مشروع القانون أبدًا إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.