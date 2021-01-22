شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. تزوجا قبل دخولهما العناية المركزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلتون كينز (إنجلترا) – رويترز

جمع سهم كيوبيد بين قلبيهما وكانا يعتزمان الزواج في يونيو/ حزيران الماضي، لكن سهم «كوفيد-19» كان أسرع، ليقررا أن يكونا أقوى من التحديات وتزوجا قبل دخولهما العناية المركزة.

نقل البريطانيان إليزابيث كير (31 عاماً) وسايمون أوبراين (36 عاماً) اللذان أصيبا بفروس كورونا، في نفس سيارة الإسعاف إلى مستشفى جامعة ميلتون كينز بعدما انخفض مستوى الأوكسجين بشدة. وتدهورت حالتهما لدرجة دفعت الطاقم الطبي لترتيب زواجهما قبل فوات الأوان.

لكن الأطباء قرروا نقل أوبراين إلى وحدة العناية المركزة بعدما ازدادت حالته سوءاً، فقرر إرجاء وضعه على جهاز التنفس الصناعي قليلاً حتى إتمام مراسم الزواج.

ومع وصول معدل الوفيات بالمرض في وحدات العناية المركزة في بريطانيا إلى 80 بالمئة، باتت النهايات السعيدة محل شك كبير. غير أن حالة أوبراين تحسنت والتأم شمل العروسين مجدداً في قسم مرضى كوفيد-19 حيث يتعافى الاثنان وإن كانا لا يزالان يتلقيان الأكسجين.

وتسترجع كير هذه اللحظات وتقول: «أخبروني أننا قد لا نستطيع الزواج بعد كل هذا لأنهم مضطرون لوضع سايمون على جهاز التنفس الصناعي». وتضيف: «لكنهم أرجأوا ذلك ساعة أخرى، وتماسك هو حينها إلى أن تم الزواج». وقالت «كان علينا الانتظار بضعة أيام قبل القُبلة الأولى».

تذكرت كير كيف أخبرها الطاقم الطبي أن هذه قد تكون فرصتها الوحيدة، وقالت بعينين دامعتين وهي تضغط على ذراع زوجها «هذه كلمات لا أريد سماعها مرة أخرى أبداً أبداً».

وعقدت مراسم الزواج يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بعد ثلاثة أيام من وصولهما إلى المستشفى.