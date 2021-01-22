شكرا لقرائتكم خبر عن حفل في لندن.. والشرطة تفرق المدعوين وغرامة 10000 جنيه إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لندن – رويترز)

قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إنها فضت حفل زفاف ضم 400 ضيف، فيما وصفته بأنه «انتهاك غير مقبول على الإطلاق» لقواعد العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار «كوفيد-19»، والتي لا تسمح سوى بحضور 6 أشخاص.

وبموجب قواعد وإجراءات صارمة فرضتها السلطات منذ بداية العام، من المفترض ألا تتم حفلات الزفاف سوى في «ظروف استثنائية»، لكن أفراد الشرطة وجدوا المئات من المدعوين، عندما وصلهم بلاغ عن تجمع داخل مدرسة في ستامفورد هيل شمالي لندن.

وغطى أصحاب الحفل النوافذ للحيلولة دون رؤية ما يجري في الداخل ويواجه منظمو الزفاف الآن غرامة قدرها 10000 جنيه استرليني (13661 دولاراً).

وقال ماركوس بارنت وهو مسؤول في الشرطة: «كان هذا انتهاكاً غير مقبول على الإطلاق للقانون الذي يهدف بكل وضوح إلى حماية الأرواح».