شكرا لقرائتكم خبر عن استيقظ على 10 ملايين دولار! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

لطالما حلم كثيرون بأن يستيقظوا على خبر جيد أو تمطر السماء أموالاً أو يربحون مبلغاً طائلاً في المسابقات، ليتحقق أحد أكثر الأحلام رغبة، وهو استيقاظ رجل أسترالي على رسالة تنص على أنه ربح 10 ملايين في اليناصيب، وفق ما ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن التاجر الذي يقطن في مدينة بريزبن الأسترالية، تلقى بريداً إلكترونياً أثناء نومه، يفيد بأنه ربح 10 ملايين دولار في سحب اليانصيب، وعندما استيقظ عند الثانية صباحاً أصيب بالصدمة الأولى، فظن أنه ربح 10 آلاف دولار، ولكنه عندما قرأ البريد للمرة الثانية، أصيب بالصدمة الكبرى بأنه فاز بجائزة قدرها 10 ملايين.

وأضافت «ديلي ميل»، أن التاجر الذي رفض إرفاق اسمه مع الخبر، اتخذ قراراً اعتبره كثيرون غريباً، بعدما ربح هذا المبلغ الطائل بأنه لن يتوقف عن العمل نفسه الذي يقوم به. وذكرت الصحيفة أن الجائزة عبارة عن 10 ملايين ومجموعة من الهدايا الأخرى، التي رفعت قيمة جائزته إلى 10 ملايين و367 ألف دولار.