شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل هامة لرئيس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، مجموعة من الرسائل الهامة التى صدرت عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حيث تضمنت الرسائل تعليقات هامة على برنامج الحكومة، واستراتيجية عمل المجلس لخدمة المواطن، وتنفيذ رؤية 2030، حيث جاءت على النحو التالى:

1 - برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة، ومجلس النواب سيعمل مع كافة المؤسسات والقطاعات لتنفيذ الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي 2030 من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

2 - المواطن المصري فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها مجلس النواب، الذى سيعمل بكافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس "تشريعاً ورقابة".

3 - ضرورة الحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة من خلال الالتزام بلائحة المجلس، وعدم الجلوس في المقاعد المخصصة للوزراء أو مقاطعتهم أثناء حديثة، وعدم التحدث أثناء سير الجلسة... من أجل الظهور بالمظهر الحضارى اللائق بمجلس النواب.

4 - لسنا في خصومة مع الحكومة، فنحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه، ويسعدني سماع صوت المعارضة تحت قبة البرلمان، وعلى الهيئات البرلمانية التنسيق داخلها لتحديد من سيتحدث تجنباً للتكرار.

5 - أتبع أسلوباً هادئاً فى إدارة الجلسات العامة، وأوكد على التزامى أمام الوطن والمواطنين والنواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.

6 - تحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذى قام به في استصدار عدد كبير جداً من التشريعات فى جميع المجالات، والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

7 - تحية للشهداء الذين فاضت أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن، فالشهيد هو من تخلى عن الحياة الدنيا وزينتها للحفاظ على كرامة الوطن، وهو البطل الذى يواجه الموت بكل شجاعة، مسطراً أعظم التحديات على الأرض.

8 - تحية لأم وأخت وزوجة وأبناء الشهيد، وتحية لكل مفقودى وضحايا ومصابى العمليات الحربية والأمنية، والكل شريك فى حماية الوطن ورفع شأنه.

9 - خالص التقدير للدور الذى قام ويقوم به الفن فى مصر على مدار التاريخ... فالفن يمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر على مر التاريخ.

10 - تفعيل التابلت والتخلى عن الورق، ضرورة هامة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، ويجب الإبقاء على تفعيل الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة، وتقديم النموذج المشرف للبرلمانى المسئول.