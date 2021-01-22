شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشكر الرئيس على رعاية المؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رعاية المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من (13 - 14) مارس المقبل، تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات" مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المؤتمر ينطلق فى إطار دعوة الرئيس السيسى الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعى الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة .

وأكد وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين، أن هذه الرعاية هى أكبر دعم لأعمال المؤتمر، وأنها خير دافع لنا لبذل أقصى الجهد فى العمل على إنجاح رسالة المؤتمر، وأن نكون عند مستوى هذه الرعاية الكريمة.

وقالت الوزارة إن المحور الأول سيكون تحت عنوان "مفهوم الحوار وغاياته "، فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .

المحور الثانى هو عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، والمحور الثالث هو الحوار والمشترك الإنسانى : دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الرابع هو الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الخامس بعنوان "أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسانى"، والمحور السادس "عوامل نجاح الحوار ".