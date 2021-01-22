خلال أيام.. وفد أمني روسي يتفقد المطارات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يتفقد وفد أمني روسي، الإجراءات الأمنية بمطارات "القاهرة وشرم الشيخ والغردقة"، نهاية الشهر الجاري، للاطلاع علي آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ويقوم الوفد خلال تفقده لمطار الغردقة الدولي، بالتفتيش علي الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام، وذلك منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة علي مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية والطائرات، وجاهزية السيور وعدم وجود أي مخالفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

ويعقد الوفد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني، قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية هناك.