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ألمانيا ترصد 50 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي لليمن

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محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - أ ش أ

قررت الحكومة الألمانية توفير 50 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي للمساهمة في مشروعات البرنامج باليمن هذا العام.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس - في تصريح اليوم الجمعة - "كل دقيقة لا نتحرك فيها ستكلف المزيد من الأرواح.. لا يمكننا ولا نريد أن نقبل ذلك".

وتابع: "بصفتنا ثاني أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية، فإننا نقف على مسؤوليتنا في اليمن".. مناشدا المانحين الدوليين بالتحرك قبل فوات الأوان لتجنب "مجاعة مدمرة".

وأضاف: "قبل كل شيء، على أطراف النزاع اليمني الآن الالتزام بوقف إطلاق النار.. لأنه على المدى الطويل، لا يمكن إنهاء البؤس الإنساني للناس إلا من خلال السلام.. لذلك ندعو جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة بشكل بناء في بدء العملية السياسية"".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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