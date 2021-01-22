أوقاف السويس: "لم نرصد مخالفات من خطباء الجمعة اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان "النور في القرآن" ولم يرصد الأئمة أيا من المخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في السويس، أن الأئمة التزموا بالوقت المحدد للخطبة، مع عدم الإطالة في زمن صلاة الجمعة، لافتا أنه ألقى خطبة الجمعة اليوم بمسجد الفاروق عمر بالعبور التابع لإدارة أوقاف الأربعين وتحدث في الخطبة عن أن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أنه تحدث عن النور حديثا عظيما بمعاني متعددة.

وتابع أن أعظم وأعلى وأشرف نور وهو نور الحق تبارك وتعالي، الذي تحدث عنه في سورة النور التي سميت بهذا الاسم لحديثها عن نور الله عز وجل، وأن المؤمنون بنور الله إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون.

وأضاف الشيخ ماجد راضي في خطبته أن القرآن الكريم كتاب نور وكتاب هداية وكتاب رحمة من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن تمسك به هديّ إلى صراط مستقيم.