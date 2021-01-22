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المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض : السلالات المتحوّرة لكورونا أكثر قدرة على العدوى

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اسماعيل عبد الحي - أكد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 3 سلالات متحورة لفيروس ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على أوروبا.

 

وأوضح المركز في تقرير خاص بتقييم المخاطر أصدره أمس الخميس، أن السلالات الجديدة التي تشمل طفرات أو تغيرات في أجزاء من فيروس كورونا قد رصدت بالفعل في العديد من البلدان في أوروبا، ومن المرجح أن تستمر في الانتشار.

 

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، حذّر المركز من أن هذه السلالات ستزيد من أعداد الإصابات بعدوى "كوفيد-19" والحجز في المستشفيات فضلا عن الوفيات جراء المرض.

 

وقال المركز "نشهد حاليا إتساعا في رقعة إنتشار الوباء في مناطق تأكد فيها وجود سلالات أكثر قدرة على العدوى من فيروس كورونا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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