ألمانيا تطلق حملة ترويج للقاح كورونا بتكلفة 25 مليون يورو



ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت وزارة الصحة الألمانية و"معهد روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض والمركز الألماني للتثقيف الصحي حملة للترويج لتلقي لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأعلنت متحدثة باسم وزارة الصحة رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم تخصيص إجمالي 25 مليون يورو لحملة "ألمانيا تشمر الأكمام" التي صممتها وكالة "شولتس أند فرندز" للإعلان في برلين، مضيفة أن أكثر من 12 مليون يورو من التكاليف تذهب إلى الملصقات.

وقالت المتحدثة إن الحملة منقسمة إلى قسمين، وأضافت: "تركز المرحلة الأولى على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين سيُجرى تطعيمهم أولاً.

نريد أن نصل إلى هؤلاء الأشخاص بالمعلومات المستهدفة. وفي الوقت نفسه، تعزز الحملة التضامن مع أولئك الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية بين عامة السكان... تبدأ المرحلة الثانية، عندما يكون اللقاح متاحاً لجميع السكان".

وذكرت المتحدثة أنه سيُجرى أولاً وضع إعلانات على مساحات دعائية على الإنترنت. وتقدم الوزارة معلومات حول اللقاح عبر موقع إلكتروني بعنوان "corona-schutzimichtung.de". كما سيُجرى عرض إعلانات تلفزيونية وإذاعية وفي الصحف اليومية الإقليمية وفي الصحف الطبية المتخصصة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الوزارة متاح لها نحو 90 مليون يورو كانت مخصصة للتوعية بفيروس كورونا في ميزانية عام 2020.



