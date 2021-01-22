فلسطين تسجل 494 إصابة جديدة بكورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة اليوم‭‭ ‬‬الجمعة تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 275 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 173985، تعافى منها 161951 وتوفي 1927.



