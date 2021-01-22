الهند تسجل 14 ألف و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الهند 14 ألفا و545 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى عشرة ملايين و625 ألفا و428 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و283 ألفا و708 أشخاص، طبقا لما ذكرته بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وسجلت الهند 163 ألف حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 153 ألفا و32 حالة.

وكان وزير الصحة الهندي هارش فاردهان قد ذكر، أمس الخميس، إن لقاحات فيروس كورونا الهندية آمنة ويجب ألا يخشى الناس منها أو يستجيبوا للمعلومات الكاذبة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ما وصفته وزارته بأنه "تردد بشأن اللقاح".

وبدأ طرح اللقاح في الهند في 16 يناير الجاري، بهدف تطعيم 30 مليون فرد من العاملين في فرق الرعاية الصحية والموظفين المساعدين في الجولة الأولى، لكن العملية تسير ببطء، حيث تم تحقيق أقل من 60% من الهدف خلال الأيام الخمسة الأولى.

وتم تطعيم ما مجموعه 786 ألفا و842 فرداً من فرق الرعاية الصحية الأربعاء، وفقا لوزارة الصحة.







