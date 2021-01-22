مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الخميس تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 54 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 566 شخص من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 شخصاً حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 159715 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8801 حالة وفاة.