شعبية ترامب تنهار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 03:05 مساءً - منذ 16 ثانية

سلطت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية الضوء على انهيار شعبية ترامب بين أنصاره إثر رحيله عن منصبه، وسط حالة من خيبة الأمل الشديدة في صفوف الجماعات الموالية له.

ووصفت الجماعات الموالية للرئيس السابق ترامب بأنه دمية وضعيف بشكل لا يمكن تخيله، وذلك في نقاش داخل منتديات جماعة ”براود بويز“، اليمينية القومية المتطرفة، التي عادة ما يحمل أنصارها السلاح خلال التظاهرات.

وبعد فترة قصيرة على إعلان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، طالبت جماعة ”براود بويز“، على قناتهم الخاصة بموقع تطبيق الرسائل ”تليغرام“، أنصارها بحضور الاحتجاجات ضد ”الانتخابات المسروقة“، وكتبت ”يحيا الإمبراطور ترامب“، ولكن على نفس القناة بموقع ”تليغرام“، فإن الجماعة كتبت: ”سوف يسقط ترامب بوصفه فاشلاً كبيراً“.

وانقلبت جماعة QAnon أيضاً على ترامب والشخصية الغامضة التي بدأت الحركة عبر الإنترنت، حيث أعرب أتباعها عن مخاوفهم من أن الأمر برمته كان خدعة متقنة، يعتقد العديد من أتباع الجماعة، المؤمنة بنظرية المؤامرة، أنه سيتم اعتقال الآلاف من أعضاء ”الدولة العميقة“، وذلك خلال ما أطلقوا عليه ”يوم العاصفة“، في أعقاب تنصيب بايدن.

كما انتقدت مجموعات أخرى تابعة لليمين المتطرف ترامب على موقع ”تليغرام“، حيث قال ”نيكولاس فوينتيس“، زعيم حركة أمريكا أولاً إن رد فعل ترامب على الهجوم الذي شهده مبنى ”الكابيتول“ يوم السادس من يناير الجاري، بعد اقتحام الغوغاء للكونغرس، كان ضعيفاً ورخواً، بحسب “إرم نيوز”.