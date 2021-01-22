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التحالف يعلن إحباط عمليتين إرهابيتين لميليشيا الحوثي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 03:05 مساءً - منذ ساعتين

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيا الحوثي تنفيذهما صباح الجمعة.

وقال التحالف في بيان، إن قواته اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وفي حادث أخر، أضاف التحالف أن قواته اعتراضت ودمرت زورقا مفخخا جنوب البحر الأحمر.

ودمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة (غرب) مركزا لانطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية.

وأكد التحالف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن الدولي نهاية كانون الأول الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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