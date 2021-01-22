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الإمارات تسجّل 3552 إصابة جديدة بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:50 مساءً, 22 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,552 إصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270,810 حالات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 10 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 776، مشيرةً إلى شفاء 3,945 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 243,267 حالة.

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