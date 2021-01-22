توقيف 6 متشددين يهود وإصابة 7 شرطيين بمواجهات وسط إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت الشرطة الإسرائيلية 6 متشددين يهود في مواجهات اندلعت مساء أمس وفجر اليوم، وسط البلاد، أدت لإصابة 7 عناصر أمنية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "عالجت الشرطة عدة أحداث إخلال بالنظام وأعمال عنف في مدينة بني براك تخللها اعتداء أسفر عن إصابة 7 أمنيين".



ووقعت المواجهات التي بدأت مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم إثر رفض المتشددين الإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان: "ألقى عدد من المشتبهين الحجارة نحو أفراد الشرطة واعتدوا عليهم مما أسفر عن إصابة أفراد الأمن وقاموا بالإخلال بالنظام وانتهاك التعليمات وأضرموا النيران في حاويات النفايات".

وأوضحت الشرطة أنه تم "إلقاء القبض على 6 أفراد في مدينة بني براك بشبهة الإخلال بالنظام وسنواصل النشاط لتطبيق التعليمات وإحالة المشتبهين إلى العدالة".

واعتبرت أن "تصعيد العنف الذي حدث في مدينة بني براك خطير".

وأكدت على أنها لن تتساهل مع مثل هذه الأعمال وستعمل من أجل تطبيق التعليمات بشكل صارم ضد الانتهاكات الجماعية التي تضر بصحة الجمهور وستواصل نشاطها بحزم للحد من أعمال العنف الموجهة ضد أفراد الشرطة الذين يعملون لضمان أمن وصحة الجمهور.

وكان متشددون يهود شنوا حملة ضد الشرطة الإسرائيلية واتهموها بمحاولة تطبيق تعليمات وزارة الصحة بالقوة.



لكن الشرطة الإسرائيلية قالت: "نرفض رفضا قاطعا الادعاءات والتغريدات التي لا معنى لها وغير المنطقية التي تزعم تطبيق التعليمات بشكل صارم".

وشجب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان بشدة "من مارسوا العنف ضد قوات الشرطة" وقال: "ستتم معاقبتهم".