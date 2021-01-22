شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحبط هجوماً إرهابياً في بشكيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقل الأمن الروسي شخصاً على صلة بـ«هيئة تحرير الشام»؛ المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، أثناء تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية في بشكيريا.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه تم إحباط عمل إرهابي في جمهورية بشكيريا، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1995 كان يعد لشن هجوم مسلح على ضباط الأمن.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ الرجل، وكشفت المراسلات الموجودة على أجهزته أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي (المحظور في روسيا)، من خارج روسيا. واعترف المتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي، في الإجابة عن سؤال رجل الأمن: «في هذا المكان، كان يجب أن أحضر سلاحاً وعبوة ناسفة لتفجير الناس».