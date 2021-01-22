شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز رقماً قياسياً.. و50 ألف وفاة بألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم من 97 مليوناً حسب ما أظهرته بيانات مجمعة نشرتها وسائل الإعلام العالمية. وتفصيلاً أشارت البيانات إلى أن إجمالي الإصابات بـ«كوفيد-19»، وصل إلى 96 مليوناً و 958 ألفا و804 حالات، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بلغ مليونين

و77ألفاً و333حالة.

وأعلن معهد «روبرت كوخ» للصحة العامة، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في ألمانيا تجاوز عتبة الخمسين ألفاً، الجمعة، بينما مددت البلاد إجراءات الحد من انتشار «كوفيد-19» حتى الثامن من فبراير/ شباط.

وقال المعهد إنه سجل 50642 حالة وفاة منذ بداية الوباء في شتاء 2020. وقد توفي 859 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد أقل بالمقارنة الأسبوعية.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 1803 وفيات جديدة بالفيروس، الخميس، وهو رقم قياسي يومي منذ بداية الجائحة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 146174 حالة وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وسجلت الوزارة 22339 إصابة جديدة، الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و711283 حالة.

ويرجح مسؤولو الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي، بسبب نقص إجراء الفحوص على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة في كولومبيا إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» تجاوزت 50 ألفاً، بينما اقتربت الإصابات من حاجز المليونين. وبلغ إجمالي الإصابات بـ«كوفيد-19» في كولومبيا 1.97 مليون، بينما بلغ إجمالي الوفيات 50187. وتكافح البلاد موجة ثانية من الإصابات إذ سجلت رقماً قياسياً من الإصابات الجمعة الماضية تجاوز 20 ألفاً.

وأعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 21513 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة، بينها 3104 حالات في سان بطرسبرج، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و677352. وقالت السلطات إن 580 توفوا خلال 24 ساعة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 68412.