تقارير ملفقة.. اليابان تنفي إلغاء الألعاب الأولمبية

(رويترز)

أكدت اليابان التزامها باستضافة أولمبياد طوكيو هذا العام ونفت، الجمعة، تقارير حول احتمال إلغائها لكن من المستبعد أن يخفف هذا التعهد من مخاوف العامة تجاه إقامة الحدث أثناء جائحة عالمية.

ورغم وجود أغلب مناطق اليابان في حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من عدوى «كوفيد-19»، تعهد منظمو الأولمبياد بإقامتها في موعدها المحدد في 23 يوليو/ تموز بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إنه «لا صحة» لتقرير صحيفة «تايمز» حول وجود مناقشات داخل الحكومة بشأن إلغاء الألعاب الأولمبية.

وقالت «تايمز»، نقلاً عن عضو كبير في الإئتلاف الحاكم لم تكشف عن هويته، إن تركيز الحكومة الآن ينصب على استضافة طوكيو للأولمبياد في الموعد المتاح التالي وهو عام 2032.

وقال مانابو ساكاي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، «ننفي بشكل قاطع هذا التقرير».

وفي وقت لاحق، أبلغ ياسوهيرو ياماشيتا، رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية «رويترز»، أن التقرير عار عن الصحة، و«ملفق».

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، إنه لا يوجد أي حديث عن إلغاء أو تأجيل الأولمبياد، و يجب تقديم اعتراض على تقرير «تايمز». كما نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير، وقالت إن كل شركائها ومن بينهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية «يركزون تماماً» على استضافة الألعاب في موعدها.

وأبلغ مصدر في اللجنة المنظمة «رويترز»: «من المؤسف أن نرى صحيفة تايمز تنشر مثل هذه القصص الشبيهة بالصحف الصفراء نقلا عن مصدر غير موثوق به». وأضاف المصدر: «الحكومة ملتزمة بتنظيم ألعاب آمنة، ونستمد الشجاعة دائما من تفانيها في العمل».

وقالت اللجنتان الأولمبيتان الأسترالية والأمريكية إنهما ستواصلان الاستعداد للألعاب وفقاً للجدول المعلن. وأبلغ مات كارول الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية الصحفيين في سيدني «للأسف يجب الرد على شائعات لا أساس لها بإلغاء أولمبياد طوكيو، فهي شائعات تتسبب فقط في قلق الرياضيين.

وتدار اللجنة الأولمبية الأسترالية عن طريق جون كوتس، وهو الشخص المسؤول عن أولمبياد طوكيو في اللجنة الأولمبية الدولية. وقالت كل من اللجنة الأولمبية الأمريكية والكندية عبر «تويتر»، إنهما ليس لديهما أي معلومات بشأن عدم إقامة الأولمبياد كما هو محدد.

ولم تتأثر اليابان بالجائحة مثل العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن الزيادة الأخيرة في الحالات أدت إلى غلق الحدود أمام الأجانب غير المقيمين، وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو، ومدن أخرى.