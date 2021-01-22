شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لإعادة استخدام بقايا البوكسيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

أكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أن التحدي الذي يواجه العديد من مصافي الألومنيوم في جميع أنحاء العالم هو كيفية إدارة المنتجات الثانوية، ومن أهمها بقايا البوكسيت «الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم »، مشيرة إلى تعاونها مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال مراحل التخطيط لمصفاة الطويلة للألومنيوم التابعة للشركة لتصميم منشأة تخزين تتميز بمستواها العالمي في صحراء أبوظبي لحماية البيئة.

وأوضحت الهيئة أنها تراقب آبار المياه لضمان عدم تسرب الملوثات لها، وتشرف على برنامج بحثي يستهدف إعادة استخدام بقايا البوكسيت ومتابعته، ومراقبة كذلك سير العمليات التفتيشية عن طريق تقارير المراقبة والتدقيق الدورية والزيارات التفتيشية.

وبينت أن منشأة تخزين بقايا البوكسيت التابعة لمصفاة الألومنيوم تتضمن مجموعة من الأقسام محكمة الغلق ومقسمة إلى أجزاء، ومصممة لتجنب دخول مياه الأمطار، أو تراكم الغبار، أو عمل تأثيرات في المياه الجوفية الأساسية وبالتالي ضمان حماية النظام البيئي الصحراوي الحساس.

كما أوضحت أن بقايا البوكسيت تنقل بعناية إلى مكان التخزين في شاحنات محكمة الغلق، وفي الوقت نفسه تواصل فرق البحث والتطوير في شركة الإمارات العالمية للألومنيوم البحث عن طرق أخرى يمكن أن تحول هذه المواد التي ينظر إليها عادة على أنها نفايات إلى مورد جديد قابل للاستخدام في الدولة.

