المري: السعادة نهج شرطة دبي والإيجابية محرك التميز

دبي: ”الخليج 365”

زار الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المخيم الشتوي للطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة وادي حتا هب، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، وعمر سعيد المطيوعي رئيس مركز بلدية حتّا، وعدد من الضباط والطلبة المرشحين والمرشحات والمُستجدين والمُستجدات في الدورات التأسيسية.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري خلال لقائه الطلبة المرشحين في المخيم: «أبارك لكم فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 91.6%، والمركز الثاني في مؤشر سعادة الموظفين بنسبة 96.68% ضمن نتائج دراستي سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين للعام 2020، وفعاليات هذا المخيم الشتوي الذي تعقده الأكاديمية لأول مرة، يعتبر من المبادرات التي تسعى القيادة العامة لشرطة دبي من خلالها إلى إسعاد موظفيها وكسر الروتين، وتوفير بيئة عمل مُبتكرة ونوعية للعاملين فيها».

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى دائماً لإطلاق مبادرات نوعية تخدم مختلف الفئات، وأشار إلى أن بيئة العمل الإيجابية والسعيدة أولوية في منظومة العمل الشرطي، كونها المحرك الأساسي، لدفع عملية التميز والريادة في الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات التي رسمتها شرطة دبي، مؤكداً أن السعادة نهج في القيادة العامة لشرطة دبي.

السعادة والإيجابية

وأعرب سعيد حارب عن سعادته بمشاركته الطلبة المرشحين في المخيم الشتوي، قائلاً: «إن المخيم يترجم مفهوم السعادة والإيجابية في العمل، موضحاً أن شرطة دبي استطاعت التميز في مختلف المجالات الخاصة بسعادة الموظفين من خلال إطلاق المبادرات، وأشاد بالتعاون بين شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي».

الترويج السياحي

ومن جانبه، قال العميد الدكتور غيث السويدي، إن المخيم الشتوي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات والكليات الشرطية، والذي جاء ترجمة لتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري بإسعاد الموظفين، والخروج بمبادرات تبرز مواهب الطلبة وإبداعاتهم بعيداً عن القاعات الدراسية التقليدية، فضلاً عن أن المخيم يُحاكي حملة «أجمل شتاء في العالم»التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز السياحة الداخلية.

ولفت العميد السويدي إلى أن تنظيم المخيم في منطقة حتا وتحديداً وادي هب يستهدف المساهمة في الترويج لـ«أجمل شتاء في العالم» وإسعاد الطلبة المرشحين، وعمل عصف ذهني للخروج بأفكار تطويرية ومُبتكرة لتطوير منظومة العمل.

ومن جانبه، أوضح عمر سعيد المطيوعي، أن مبادرة أكاديمية شرطة دبي لها أثر كبير على الطلبة المرشحين خصوصاً ومنطقة حتا عموماً من خلال الترويج للمنطقة والتسويق لها، ودعماً لحملة (أجمل شتاء في العالم).

أهالي المرشحين

أكدت مريم حامد محمد، والدة المرشحة ذكرى علي محمد، أن المخيم الشتوي تجربة فريدة من نوعها للطالبات المرشحات، لافتة إلى أن الفعاليات المصاحبة للمخيم تعزز ثقافتهن ومعرفتهن بالأماكن السياحية في الدولة والعوامل التي تتميز بها منطقة حتا من وديان وجبال.

وتقدم عبد الرحمن البلوشي والد المرشحة مروة، بالشكر للقائد العام لشرطة دبي وأكاديمية شرطة دبي على تنظيم المخيم ودعمهم المستمر للطلبة المرشحين، مشيراً إلى أن مثل هذه المخيمات، تعزز قدرت الطالب على التأقلم مع مختلف الظروف.

وبدورهم، توجه كل من المرشح حمد جمعة الفلاسي، والمرشح محمد خالد أحمد الياسي، والمرشحة لطيفة جاسم البطران، والمرشحة ديما محمد المر، بالشكر للقائد العام لشرطة دبي وأكاديمية شرطة دبي وكل القائمين على تنظيم المخيم الشتوي.