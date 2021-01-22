توصيل الطلبات مجاناً لكبار السن وأصحاب الهمم بأبوظبي

أبوظبي:عماد الدين خليل

أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن 20 ألفاً و353 أسرة لكبار السن وأصحاب الهمم استفادت من خدمات توصيل الطلبات للمنازل مجاناً، بعد طلبها، ودفع الثمن عبر المنصة الذكية «سمارت هب» Smart hub، خلال العام المنقضي 2020.

وأكدت البلدية أن عدد منافذ بيع السلع الغذائية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بلغ 10 منافذ، تم توزيعها وفقاً للكثافة السكانية، وتسهيلاً على المتعاملين وتلبية احتياجاتهم اللازمة من المواد الغذائية، ضمن مساهمتها في دعم منظومة الأمن الغذائي متبعة أفضل الآليات لتوفيرها للمواطنين.

وأوضحت أن منافذ البيع بجزيرة أبوظبي وخارجها تتوزع في فروع جمعية أبوظبي التعاونية لمناطق المرور، والزاهية، والميناء، ومكاني مول في الشامخة، وفروع جمعية بني ياس في الشهامة والمفرق ومصفح والسمحة، وغيرها، وتوفر هذه المنافذ أهم السلع الأساسية للمستهلكين المواطنين، مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى كالمياه والمعلبات والتمور والمنظفات والمواد الغذائية المجمدة، وغيرها.

وأشارت البلدية إلى أنها تتيح للمواطنين طلب ما يحتاجون من بين 206 سلع غذائية متنوعة متاحة، ودفع الثمن عبر منصة «سمارت هب»، لافته إلى أنها تقدم خدمات متميزة وسريعة عبر خطوات بسيطة تلبي احتياجات الأهالي من السلع الغذائية المدعمة بشكل حضاري يساهم في إسعادهم ويحقق تطلعاتهم.

وأتاحت البلدية إمكانية استخدام بطاقة الهوية الإماراتية في منافذ بيع المواد الغذائية المدعومة حكومياً عند طلب السلع، لمن يملكون بطاقة السلع الغذائية الصادرة من البلدية والمخصصة للمواطنين، تسهيلاً على المتعاملين، مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية الصحية في منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية فيما يتعلق بآلية التعامل مع المستفيدين، تلبية لاحتياجات الأُسر خلال الفترة الحالية وحماية لصحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

كما أتاحت بلدية أبوظبي 4 خدمات جديدة مؤخراً، عبر منصة «Smart hub»، هي خدمة التسجيل في تشغيل أحواض السباحة العامة رقمياً للمنشآت التجارية المتخصصة من دون رسوم، والتقديم على رخصة تشغيل أحواض السباحة العامة رقمياً، والحصول على شهادات تقديم الخدمات في تنظيف خزانات مياه الشرب، وخدمة التسجيل في تركيب وتشغيل وصيانة برادات مياه الشرب «سبيل» لتوفير الوقت والجهد، عبر 4 خطوات تتمثل في إنشاء الطلب وتعبئته الحقول وتحميل المتطلبات، وتأكيد الطلب والموافقة على الشروط والأحكام، والانتظار لحين الانتهاء من التدقيق والاعتماد، وتسليم الشهادة.