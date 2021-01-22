شكرا لقرائتكم خبر عن 69 مليوناً كلفة جملة مشاريع بنية تحتية بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: أمير السني

كشف محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن جملة مشاريع بنية تحتية في مجال الكهرباء والماء، بإمارة عجمان بكلفة 69 مليون درهم، من بينها مشروعات تمديد وإحلال وتطوير شبكات.

وأوضح صالح لـ«الخليج» أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي نحو 90% من مشروعها لإحلال خطوط توزيع المياه القديمة في منطقة النعيمية بإمارة عجمان، وهو المشروع الذي تبلغ كلفته 42 مليون درهم، يهدف إلى استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمة المقدمة، ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة في المنطقة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وذكر أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع تمديد خطوط نقل وتوزيع جديدة في مدينة الشيخ محمد بن زايد ومناطق أخرى بالإمارة، وهو المشروع الذي يتكلف نحو 23 مليون درهم، ويهدف إلى توفير الاحتياجات المستقبلية من المياه في المدينة والمناطق المجاورة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال النصف الأول من 2022، إلى جانب الانتهاء من عدد من أعمال التمديدات والتوسعات في شبكات التوزيع والتوصيلات الجديدة بمناطق متفرقة من الإمارة بكلفة بلغت نحو 4 ملايين ونصف المليون درهم، في حين بلغ إجمالي عدد معاملات توصيل خدمة المياه الجديدة التي أنجزتها الهيئة خلال 2020 نحو 1300 معاملة في إمارة عجمان وحدها.