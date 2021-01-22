الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور أوضاع مخيم الهول بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - أ ش أ

أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول للاجئين شمال شرق سوريا.. مشيرة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بمقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان المخيم خلال الفترة من أول يناير حتى السادس من الشهر ذاته.

وقال ليانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالمنظمة - في تصريح اليوم الجمعة - إن الارتفاع في أعمال العنف الأخيرة في المخيم (والذي يعد أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا في سوريا ويضم ما يقرب من 62 ألف نسمة) لا يمثل فقط خسارة مأساوية في الأرواح فحسب، بل إنه يعرض للخطر أيضا قدرة الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى السكان بأمان.

وأكد المسؤول الأممي أن سلامة ورفاهية الموجودين في مخيم الهول لها أهمية قصوى.. داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ضمان حماية سكان المخيم والعاملين في المجال الإنساني.. مشيرا إلى الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة لجميع الموجودين بالمخيم.