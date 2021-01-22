خطيب الجمعة بـ "مسجد الحسين": نور الله يهدي أصحاب ضلالات الشرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهيلة، إن المولى عز وجل هو النور وهي صفة من صفاته واسم من أسمائه به أضاءت السموات والأرض، ونور الحق تبارك وتعالى.

واستشهد خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها اليوم، من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، بقوله تعالى في سورة النور التي سميت بهذا الإسم لحديثها عن نوره «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم»، فالمؤمنون بنور الله إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون، مضيفا نور الله يهدي أصحاب ضلالات الشرك وقطع الأرحام وإلى نور الإيمان والهداية والإخاء.

وأوضح في الخطبة التي جاءت بعنوان "النور في القرآن الكريم"، أن القرآن الكريم كتاب نور، وهداية، ورحمة، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، مشيرا إلي القرآن الكريم نور يضيء القلوب، ويهديها إلى الحق، ويكسبها الطمأنينة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الصلاة نور، إذا أحسن المؤمن أداؤها، وعاد أثرها على سلوكه، حيث يقول تعالى «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، ويقول نبينا: «من حافظ عليها كانت له نورا، وبرهانا، ونجاة يوم القيامة».