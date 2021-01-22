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أول شحنة من لقاح أسترازينيكا في طريقها إلى الدار البيضاء -صور

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جدة - عبدالحي حسين - وصلت فجر اليوم الجمعة، إلى مطار مدينة مومباي الهندية، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، والتي كلفت بنقل أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس .

وحملت الطائرة، لدى وصولها إلى مومباي، بما يبلغ 2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي طورته شركة بريطانية، ويتم إنتاجه في مصانع هندية، وفق صور نشرها موقع القناة الثانية.

ووفقا لما أورده موقع تتبع الطائرات، فقد انطلقت الطائرة من مومباي حوالي الساعة الثامنة، فيما يرتقب  تصل إلى مدينة الدار البيضاء بعد زوال اليوم الجمعة.

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وكان وزير الخارجية الهندي قد أعلن مساء أمس في تصريح لرويترز، إن الحكومة الهندية أجازت تصدير لقاحات كورونا، وذلك لأول مرة، حيث سيتم تصدير الشحنات الأولى إلى  المغرب والبرازيل يوم  الجمعة.

ويتم في الهند، تصنيع اللقاحات التي طورتها شركة للأدوية في المملكة المتحدة AstraZeneca وجامعة أكسفورد في معهد Serum Institute of India، أكبر منتج للقاحات في العالم، والذي تلقى طلبات من دول في جميع أنحاء العالم.

وكانت الحكومة الهندية، قد أوقفت الأسبوع الماضي، تصدير لقاحات “كورونا”، حتى تضمن التحصين المحلي الخاص بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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