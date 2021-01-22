شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تهدد بسحب محرك البحث من أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هددت شركة "جوجل" الأمريكية اليوم الجمعة بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا بسبب قانون إعلامي مقترح من شأنه أن يطلب من الشركة الدفع مقابل المحتوى الإخباري.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الاسترالية للأنباء إن ميل سيلفا، المديرة الإدارية للعمليات الاسترالية التابعة لشركة "جوجل" قالت في تحقيق لمجلس الشيوخ إن القانون غير عملي وأن الشركة غير قادرة على حساب المخاطر المالية.

وقالت إن ترك السوق الأسترالية هو "الخيار العقلاني الوحيد إذا قدر لهذا القانون أن يمر ".

وإذا تم تمرير القانون، فسوف يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7ر7 مليون دولار أمريكي)، وفقًا للوكالة الاسترالية

وسيتم تطبيق القانون أولا على "فيسبوك نيوزفيد" ومحرك البحث جوجل

وكانت لجنة المنافسة والمستهلك الاسترالية قد طرحت القانون.

وقال رئيس اللجنة ، رود سيمز أمام تحقيق مجلس الشيوخ إنه بدون القانون بشأن الأخبار، سيكون ميزان القوة بعيدا للغاية لصالح شركات التكنولوجيا ويسمح لها بعرض "صفقات وفقا لمبدأ القبول أو الرفض.