الكاظمي: الأمن العراقي لن يخضع لصراعات الأطراف السياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، إنه لن يسمح بأن تخضع المؤسسة الأمنية لأي صراع بين أطراف سياسية.

وأضاف الكاظمي، خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أن الأحداث التي جرت أمس تعد خرقا لن نسمح بتكراره.

وتابع: "نعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات".

وأشار إلى أن "هناك محاولات يومية لتنظيم داعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية".

ومضى قائلا: "سأشرف شخصياً على الأجهزة الاستخبارية وسنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة".

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة أمن بارزين من مناصبهم بعد ساعات من تفجيرين انتحاريين استهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران وسط بغداد، الخميس، ما خلف 32 ضحية و110 جرحى، وفق أرقام وزارة الصحة.