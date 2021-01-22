شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تلزم القادمين الأوروبيين باختبار سلبي لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أمام المجلس الأوروبي أن بلاده ستطلب اعتباراً من، الأحد، اختباراً سلبياً (بي سي آر) لوباء «كوفيد-19» من معظم المسافرين الأوروبيين الراغبين في دخول أراضيها، قبل 72 ساعة من سفرهم، حسب ما نقلت عنه الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية: إن هذا الالتزام سيُطبق على الجميع «باستثناء السفر الأساسي»؛ أي أنّه سيتمّ استثناء عمال الحدود والنقل البري على وجه الخصوص من هذا الإجراء.

وكانت باريس فرضت هذا الالتزام في 14 كانون الثاني/يناير على المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي واستثنت وقتذاك عمال الحدود والعمال «الأساسيين». وأشار الإليزيه إلى أن النهج الذي اختاره ماكرون هو أيضاً نهج «العديد من نظرائه الأوروبيين».

وفي فرنسا؛ حيث يقترب عدد وفيات «كورونا» من 72 ألفاً، تجاوز عدد الإصابات التي سُجّلت الخميس 20 ألفاً، ويبدو أن إجراءات حجر ثالث باتت تلوح في الأفق.

وجاء قرار ماكرون في ختام مؤتمر بالفيديو للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، دقت خلاله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقوس الخطر حيال «الوضع الصحي الخطر للغاية» الذي تسبب به «كوفيد-19» في كل أوروبا. وقالت فون دير لايين إنه يجب عدم تشجيع «السفر غير الضروري» بين بلدان الاتحاد الأوروبي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة «مواصلة عمل السوق الموحدة» أي الاستمرار في السماح بالانتقال «السلس للعمال الأساسيين والبضائع عبر حدود» دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: «نحن قلقون بشكل متزايد حيال النسخ المتحورة المختلفة» لفيروس «كورونا». واقترحت تعريفاً جديداً أكثر دقة لمناطق الخطر من وجهة نظر صحية، مع وضع فئة جديدة «بالأحمر الداكن».