شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تبدأ بتصدير لقاح «كورونا» إلى المغرب والبرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - رويترز

وافقت الحكومة الهندية على تصدير لقاحات مضادة لمرض «كوفيد-19» بكميات تجارية، وستكون الشحنات الأولى إلى المغرب والبرازيل، الجمعة، حسبما صرّح وكيل وزارة الخارجية لـ«رويترز». ويعكف معهد المصل واللقاح الهندي، أكبر منتج للقاحات في العالم، على تصنيع لقاح ابتكرته جامعة «أكسفورد» بالتعاون مع شركة «أسترازينيكا». وقد تلقى طلبيات من بلدان عديدة في أنحاء العالم.

وأرجأت الحكومة الهندية تصدير جرعات اللقاح إلى حين بدء برنامج التطعيم بالداخل في مطلع الأسبوع، وأرسلت شحنات مجانية لبلدان مجاورة منها بوتان والمالديف وبنجلاديش ونيبال هذا الأسبوع.

وقال وكيل الوزارة هارش فاردان شرينجلا: إن الشحنات التجارية ستبدأ، الجمعة، تماشياً مع التزام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتسخير قدرات الإنتاج الهندية لخدمة البشرية كافة. وأضاف في حديثه، الخميس،: «سيبدأ أيضاً توريد الكميات المتعاقد عليها تجارياً غداً بدءاً بالبرازيل والمغرب ثم تعقبهما جنوب إفريقيا والسعودية».

وسجلت البرازيل ثاني أعلى حصيلة وفيات بمرض «كوفيد-19» في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد حثت الهند على توريد لقاح «أسترازينيكا». واتفقت على استلام مليوني جرعة من المعهد الهندي للمصل واللقاح واستعدت لإرسال طائرة في الأسبوع الماضي لنقلها.