شكرا لقرائتكم خبر عن 410 وفَيات بـ«كورونا» في أمريكا.. و«كبير الأطباء» يبشر بـ«الاستقرار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز



سجلت الولايات المتحدة، الخميس، 4157 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 409987، في حين قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن الإصابات بالفيروس قد تكون على وشك الاستقرار في الولايات المتحدة بناء على متوسط الإصابات في الأيام السبعة الأخيرة.

وخرجت إصابات «كوفيد-19» عن السيطرة على مدى أشهر في الولايات المتحدة، برغم البدء بحملة تطعيم ضخمة. واقترب عدد الوفيات في البلاد إلى 410 آلاف.

وقال فاوتشي في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن لقاحات فيروس كورونا يمكن تعديلها لتضع في الحسبان السلالات الجديدة للفيروس، وإن السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا مثيرة للقلق لكنها لم تصل إلى الولايات المتحدة فيما يبدو.

وأضاف أن السلالة الأخرى سريعة الانتشار التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، انتقلت إلى ما لا يقل عن 20 ولاية أمريكية. وقال فاوتشي إنه يتوقع أن تكون اللقاحات الحالية فعالة للوقاية من الطفرات الفيروسية المكتشفة في الآونة الأخيرة.

