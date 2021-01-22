“ستاند آب” يكسب مشاهدين جدد مع اقتراب الإعلان عن الفائز بنسخته الخامسة

جدة - عبدالحي حسين - يكسب برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية، ستاند آب، المعروض على القناة الأولى، مشاهدين إضافيين، مع كل أسبوع جديد، وقد تربع على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في الأسبوع الماضي.

واستطاع “البرايم” السابع من البرنامج في موسمه الخامس جذب 4.9 مليون مشاهد، حسب الأرقام، التي أعلنها مركز القياس سيوميد، أمس الخميس.

وتفوق “ستاند آب” على جميع برامج الأولى، واحتل صدارة التصنيف الأسبوعي، في حين جاءت يومياته في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكثر البرامج متابعة على الأولى.

ويرتقب أن يشهد “برايم” الأسبوع الحالي، المعروض، يوم غد السبت، الإعلان عن صاحب لقب النسخة الحالية من البرنامج.